Wat staat Bosz te wachten in Dortmund?

Laat Peter Bosz nu Ajax in de steek of laat Ajax Peter Bosz in de steek? Hoe dan ook: Bosz is komend seizoen trainer van Borussia Dortmund. Maar wat staat hem eigenlijk te wachten?

De Nederlander is de opvolger van Thomas Tuchel, die drie dagen na de bekerwinst ontslagen werd. Opmerkelijk, want zo slecht presteerde hij niet in Dortmund. Hij had de zware taak om de populaire Jürgen Klopp, die furore maakte met onder meer twee landstitels en in de zomer van 2015 naar Liverpool vertrok, op te volgen.

Geen enkele trainer kwam bij Dortmund tot een hoger puntengemiddelde per wedstrijd (2,12) dan Tuchel. In zijn eerste seizoen werd hij tweede in de competitie en haalde hij de kwartfinales van de Europa League.

Het jaar erop bleek in de Bundesliga de derde plaats het hoogst haalbare. In de Champions League reikte Dortmund tot de kwartfinales, waarin AS Monaco te sterk was na het tweeluik dat werd overschaduwd door een bomaanslag op de bus van Borussia. Het seizoen werd afgesloten met bekerwinst.