'Dit jaar veel meer mobiele flitscontroles'

Van januari tot mei 2017 zijn er bijna 8000 mobiele flitsers gesignaleerd. Dat is een recordaantal en bijna 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD op basis van cijfers van de verkeersinformatieapp Flitsmeister.

Het is een voorbode van wat ons te wachten staat, zegt de landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt in het AD. "Ik verwacht dat het aantal mobiele controles dit jaar hoger is dan de afgelopen jaren."

In 2015 werd in de laatste acht maanden van het jaar minder boetes uitgedeeld vanwege CAO-acties bij de politie. In 2016 waren er ook minder controles, maar dan door softwareproblemen. "Maar daar komt nu verandering in", zegt Van Hasselt.

Blijvend effect

De politie bepaalt de locaties van de controles op basis van ongevallencijfers en gegevens van navigatiediensten. Uit die cijfers blijkt op welke plekken automobilisten vaak te hard rijden. Daar wordt eerst een flinke periode achter elkaar geflitst.

Na een tijdje keert de politie incidenteel terug om een blijvend effect te houden. "Want dankzij flitsers zien we de gemiddelde snelheid en het aantal ongelukken afnemen", zegt landelijk projectmanager infrastructuur Van Hasselt.

In de eerste vier maanden van 2017 hebben mobiele snelheidscontroles tot 640.000 bekeuringen geleid.