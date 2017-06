Uber ontslaat ruim 20 werknemers vanwege bedrijfscultuur

Uber heeft meer dan twintig werknemers ontslagen na een intern onderzoek naar de bedrijfscultuur. Meerdere werknemers klaagden de afgelopen maanden over de werkcultuur. Daarom startte Uber een intern (en onafhankelijk) onderzoek door een advocatenbureau.

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend, maar de taxidienst heeft dus al wel werknemers ontslagen.

Susan Fowler, een voormalig ontwikkelaar van Uber, schreef in februari een uitgebreid blog waarin stond dat ze door haar manager was geïntimideerd en dat personeelszaken daar niks aan wilde doen.

Daarnaast zei Fowler dat er sprake was van een bedrijfscultuur waarbij er onderling werd geroddeld en het hogere management werd ondermijnd. Ook werkten er steeds minder vrouwen op haar afdeling.

Ruzie

Fowler was niet de enige werknemer die klaagde over de werkcultuur. Anderen zeiden dat de focus binnen het bedrijf alleen ligt op groei en prestatie.

Uber ligt de laatste tijd om meer redenen onder vuur. Eerder dit jaar werd topman Travis Kalanick gefilmd toen hij ruzie maakte met een chauffeur van de taxidienst. Verder zou het bedrijf Apple om de tuin hebben geleid en daarbij de privacyvoorwaarden van de smartphonemaker hebben geschonden.

Ook kwam Uber in opspraak vanwege een medewerker die voorheen bij Google werkte en daar techniek over zelfrijdende auto's zou hebben gestolen. De medewerker is inmiddels ontslagen, maar Google en Uber zijn wel verwikkeld in een grote rechtszaak over de diefstal.

Afgelopen week stapte de financieel topman, Gautam Gupta, op. Het was de zoveelste hooggeplaatste medewerker die is vertrokken.