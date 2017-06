Nieuwe aanhoudingen voor Britse aanslagen

De Ierse en Britse politie hebben drie mensen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij een van de twee recente Britse aanslagen.

Na een tip van de Britten werden in het Ierse Limerick en Wexford twee Marokkanen aangehouden met papieren die op naam waren van een van de drie doodgeschoten terroristen die bij London Bridge een aanslag pleegden. Een van hen is alweer vrijgelaten.

De twee mannen waren in het bezit van belastingformulieren en documenten over uitkeringen van de Marokkaans-Libische terrorist Rachid Redouane. Redouane woonde in het oosten van Londen, maar had eerder in Dublin gewoond. Daar was hij geen bekende van de politie.

De Ierse minister Fitzgerald van Justitie zei dat ze bij het onderzoek naar de mannen nauw samenwerkt met de Britse veiligheidsdiensten. De Britten pakten zelf gisteren in de Londense wijk Barking ook een man op in verband met het onderzoek. Hij zit nog vast. Andere invallen in de Britse hoofdstad leverden geen nieuwe aanhoudingen op.

Heathrow

Op de Londense luchthaven Heathrow werd een 38-jarige man aangehouden in verband met de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester, twee weken geleden. De politie meldt dat het gaat om een geplande arrestatie. De luchthaven is niet in gevaar geweest.

Tot nu toe zijn negentien mensen gearresteerd in verband met de aanslag in Manchester. Zeven daarvan zitten nog vast voor verhoor. De overige twaalf zijn zonder aanklacht weer op vrije voeten gesteld.