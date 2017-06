Nederlandse jongeren bovenaan Europese xtc-lijst

Jongeren in Nederland gebruiken veel drugs vergeleken met andere Europeanen. In de leeftijdsgroep 15 tot 34 jaar was het gebruik van xtc (mdma) en amfetamine in 2015 in Nederland het hoogste in Europa. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), waarin rapporten zijn opgenomen over drugsgebruik in Europese landen.

Van de Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 15 en 34 jaar gebruikte ruim 6,6 procent xtc. Dat is fors meer dan in Ierland (4,4 procent), de nummer twee op de lijst. Het Europese gemiddelde is 1,8 procent.

Mdma is van oudsher populair in het uitgaansleven, vooral in clubs met elektronische dansmuziek. Dat is volgens de onderzoekers nog steeds zo, maar er zijn aanwijzingen dat de drug in landen waar veel xtc wordt gebruikt ook buiten het uitgaansleven aan populariteit wint. In die landen wordt de drug vaker gebruikt in het normale uitgaansleven, zoals in bars en op feestjes bij mensen thuis.

NOSop3 maakte eerder een groot interactief verhaal over de lange reis die een xtc-pil maakt van de producent naar de gebruiker.

Drugsdoden

Het EMCDDA waarschuwt voor nieuwe en krachtige synthetische drugs die steeds vaker opduiken. Vorig jaar waren dat 66 nieuwe soorten.

Uit het verslag blijkt ook dat het aantal drugsdoden stijgt. In 2015 waren het er 8441 in de onderzochte landen; een stijging van 6 procent vergeleken met het jaar ervoor. Nederland staat met zestien drugsdoden per miljoen inwoners in de middenmoot.

Naast de partydrugs ligt het gebruik van cocaïne en cannabis ook relatief hoog in Nederland. Hiermee staat Nederland op de tweede en zesde plaats op de ranglijst.

Jaarlijks gaat er ongeveer 24 miljard euro om in de Europese drugshandel.