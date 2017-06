'Brabantse vruchtbaarheidskliniek kocht zaad van kliniek Karbaat'

Vruchtbaarheidskliniek Geertgen in het Brabantse Elsendorp kocht in het verleden rietjes met ingevroren zaad van de kliniek van de omstreden arts Jan Karbaat. Dat meldt Omroep Brabant.

Karbaat kwam begin dit jaar in opspraak omdat hij als directeur van een spermabank in Barendrecht tientallen kinderen zou hebben verwekt met zijn eigen sperma. Van achttien mensen is vrijwel zeker dat ze zijn biologische kind zijn.

Zaad van Karbaat?

In de rietjes die de Brabantse kliniek Geertgen kreeg, kan in theorie ook het zaad van Karbaat gezeten hebben, zegt vrouwenarts Henk Ruis van de kliniek tegen Omroep Brabant. "Maar ik heb geen reden om aan te nemen dat dit zo was."

Hij denkt dat de arts het in uiterste gevallen deed om vrouwen niet teleur te stellen. "Er waren weinig donoren in die tijd. En je moest als arts - als die afspraak met die ene mevrouw gemaakt was op het tijdstip rond de eisprong - maar net vers zaad voorhanden hebben." Ruis wist niet dat Karbaat zijn eigen zaad gebruikte, bezweert hij.

Landelijk distributeur

Fiom, een organisatie voor hulp bij vragen over afstamming, krijgt de laatste dagen veel vragen van donorkinderen die willen weten of ze een kind van Karbaat zijn. In eerste instantie ging het om kinderen die waren verwekt in de kliniek van Karbaat zelf. Maar inmiddels komen de vragen ook van kinderen die elders verwekt zijn.

Volgens Fiom leverde de kliniek van Karbaat in het verleden zaad aan verschillende ziekenhuizen en klinieken in heel Nederland. Het is nog niet bekend of hij daar ook zijn eigen zaad voor gebruikte.

Jan Karbaat was in de jaren 70 arts bij het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, tegenwoordig het Maasstad Ziekenhuis. Dit ziekenhuis onderzoekt of de in opspraak geraakte arts ook daar kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad.