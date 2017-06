Saudische wapenmagnaat en playboy Khashoggi overleden

De Saudische wapenhandelaar Adnan Khashoggi, een schatrijke zakenman die beroemd was om zijn extravagante levensstijl, is op 82-jarige leeftijd in Londen overleden. Hij leed al een tijd aan alzheimer.

Khashoggi vergaarde zijn vermogen in de jaren 60 en 70 als tussenpersoon bij wereldwijde wapenhandel. Een van zijn klanten was Lockheed, de vliegtuigbouwer waarvan prins Bernhard in de jaren 70 steekpenningen aannam. Khashoggi zelf was ook omstreden, onder meer vanwege zijn rol in het Iran-constraschandaal en zijn banden met de Filipijnse dictator Marcos.

Leeuwenwelpje

In de jaren 80 was Khashoggi miljardair en begon hij zijn geld kwistig uit te geven, onder meer met grote jetset-feesten in zijn villa in Marbella die dagenlang duurden. Op zijn vijftigste verjaardag gaf hij een feest met gasten als Brooke Shields en Sean Connery. Buiten stonden koelvrachtwagens geparkeerd met champagne. Een van zijn broers gaf hem een leeuwenwelpje cadeau en Shirley Bassey zong lang-zal-hij-leven.

Khashoggi had een gigantisch jacht dat in 1983 werd gebruikt in de James Bondfilm Never say never again, grote huizen in onder meer Parijs, Cannes, Monte Carlo en New York en een stal vol Arabische volbloedpaarden.

In 1987 stond hij nog op de cover van het tijdschrift Time, maar daarna stortte zijn zakenimperium in elkaar en werd hij aangeklaagd voor fraude. Hij is nooit veroordeeld.

Prinses Diana

Hij trouwde twee keer, maar had ook elf 'bijvrouwen' die hij in zijn vele villa's en zijn jachten onderbracht. De scheiding van zijn eerste vrouw ging de boeken in als de duurste in de geschiedenis. De Britse Sandra Daly, die voor hem moslima werd en zich Soraya noemde, kreeg 645 miljoen euro.

Zijn weduwe is een Italiaanse, die 17 was toen ze met hem trouwde en zich ook bekeerde tot de islam. De twee vrouwen schonken hem acht kinderen.

Verder was hij ook nog bijna familie van prinses Diana. Khashoggi's zus was getrouwd met Harrods-eigenaar Mohamed Al-Fayed. Zij was de moeder van Diana's vriend Dodi, de man die samen met Diana in 1997 verongelukte in Parijs.