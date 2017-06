Formatie Dag 83: het bordes lijkt ver weg

Na een lang Pinksterweekend gingen de politiek leiders van GroenLinks, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 vandaag weer naar informateur Tjeenk Willink op het Binnenhof. Het weekend hadden ze al veel samen gepraat op geheime locaties her en der in het land. Gisteravond was er nog een belangrijke bijeenkomst.

Desalniettemin zijn de onderlinge verhoudingen er niet beter op geworden. Erger nog, ze zijn verzuurd, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Het bordes lijkt ver weg."

Het probleem is volgens VVD-leider Rutte niet de inhoud, maar de vraag wie met wie wil gaan regeren. Verder wil hij er weinig over kwijt. Ook de andere politieke leiders zwijgen na afloop van het gesprek.

Het wordt wel duidelijk dat VVD, CDA en D66 het er niet over eens zijn welke partij erbij moet om een meerderheidskabinet te krijgen. Dat D66 de ChristenUnie buitenspel heeft gezet, wekt veel chagrijn bij het CDA. Die wil eerst uitgelegd krijgen waarom die andere christelijke partij niet kon of mag meedoen met de onderhandelingen.

Niet gezellig

Ron Fresen vergelijkt het met het uitnodigen van een gast voor een etentje bij je thuis. Dat doe je pas als je het samen eerst ook gezellig hebt. "Er moeten wat dat betreft nog veel hobbels worden genomen", zegt hij.

Informateur Tjeenk Willink wil nu rustig nadenken en last een korte pauze in; morgen zijn er daarom geen gesprekken.