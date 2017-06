Voorzitter Europees Parlement wil onkostenvergoedingen aanpakken

Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, wil het stelsel rond de onkostenvergoedingen aanpakken. Het is hem een doorn in het oog dat het nu niet duidelijk is hoe er met het geld wordt omgegaan. Bij zijn aantreden als voorzitter had hij al het voornemen om de regeling grondig te hervormen. Parlementsleden zouden zelf ook vaker kunnen afzien van de onkostenvergoeding of een deel daarvan.

Van de vergoeding kunnen Europarlementariërs bijvoorbeeld een kantoor betalen in eigen land, voor een goed contact met kiezers in de lidstaten. Maar uit onderzoek door een groep van 48 journalisten, waar de NOS aan deelneemt, bleek vorige week dat een op de drie Europarlementariërs helemaal geen kantoor in zijn thuisland heeft.