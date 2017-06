Trump: boycot Qatar volgt op mijn bezoek aan Midden-Oosten

Tijdens zijn bezoek aan Riyad had Trump overigens ook een ontmoeting met de emir van Qatar. "Wij zijn vrienden, we zijn al lange tijd vrienden, toch?", sprak Trump toen. "Onze relatie is extreem goed." Of daarin nu verandering is gekomen, laat de Amerikaanse president in het midden.

Luchtmachtbasis

Qatar is, net als Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van Washington. De VS heeft een grote militaire basis in Qatar, met zo'n 11.000 Amerikaanse militairen. Vanuit Qatar worden luchtoperaties ondernomen in de hele regio, onder meer naar Irak, Syrië en Afghanistan.

Volgens de Arabische landen die Qatar boycotten steunt het land terroristische organisaties, zoals IS en al-Qaida. Ook zou Qatar onvoldoende afstand nemen van Iran, de sjiitische aartsrivaal van het soennitische Saudi-Arabië.

Voedselimporten

Niet alleen de diplomatieke betrekkingen zijn doorgesneden, landen hebben ook al het verkeer over land en door de lucht stilgelegd en hun onderdanen opgeroepen Qatar te verlaten.

Van dat laatste ziet alleen Egypte af; er werken zo'n 250.000 Egyptenaren in Qatar. De boycot heeft geleid tot een crisissituatie in Qatar, dat sterk afhankelijk is van voedselimporten.

Inmiddels heeft Koeweit zich opgeworpen als bemiddelaar. Sjeik Sabah Al-Ahmad Al Sabah is op weg gegaan naar Riyad om daar gesprekken te voeren die moeten leiden tot een oplossing van de crisis.