Van der Sar na vertrek Bosz: te groot verschil van inzicht

Van der Sar beaamt dat de verhoudingen binnen de trainersstaf beneden het vriespunt waren. "Er was een onoverkomelijk verschil van inzicht", doelt de voormalig doelman op de ruzie tussen Peter Bosz en Hendrie Kr├╝zen enerzijds en de rest van de staf anderzijds.

"Wij hebben gekozen voor de lange termijn. We hebben als club een doelstelling. Die wil je op een bepaalde manier bereiken. We hebben niet voor niets de Cruijff-revolutie gehad."

Harde onderhandeling

De plotselinge belangstelling van Borussia Dortmund voor Peter Bosz maakte de situatie voor de Ajax-directie niet makkelijker. "Daardoor kon Peter zich steviger gaan opstellen. Of het een kwestie was van 'wij eruit of zij eruit?' Daar laat ik me niet over uit. Wij wilden hem graag behouden en dat is niet gelukt. Daarom is dit vooral een teleurstellende dag."