Advies: zaak Zes van Breda moet weer over

De Hoge Raad heeft het advies gekregen om de rechtszaak tegen de Zes van Breda te laten overdoen. Volgens advocaat-generaal Harteveld zijn er genoeg twijfels aan de juistheid van hun veroordeling.

De zaak draait om de roofmoord op een Chinese restauranthoudster in Breda, in 1993. Drie mannen werden veroordeeld tot tien jaar cel en drie vrouwen tot twee jaar. Dat gebeurde mede op basis van bekentenissen van de vrouwen, maar die trokken ze later in.

Toen er nieuwe, ontlastende getuigenverklaringen opdoken, werd de zaak enkele jaren geleden op last van de Hoge Raad al eens overgedaan. Dat leidde in 2015 echter niet tot intrekking van het vonnis door het gerechtshof in Den Haag. Advocaat Knoops ging vervolgens opnieuw in cassatie.

Bloeddruppel

Advocaat-generaal Harteveld zegt nu dat de twijfels over de veroordeling van de zes niet zijn weggenomen. Het gerechtshof heeft de nieuwe getuigenverklaringen volgens hem ten onrechte terzijde geschoven.

Bovendien is in het restaurant een bloeddruppel gevonden die volgens dna-onderzoek van een onbekende persoon van Aziatisch-Oceanische afkomst is. Het hof concludeerde ten onrechte dat die druppel niets met de moord te maken kan hebben, zegt Harteveld.

Doorgaans wordt het advies van de advocaat-generaal gevolgd door de Hoge Raad. Over deze zaak doet de raad in december uitspraak. Als de zaak over moet, zal een ander gerechtshof zich erover buigen.