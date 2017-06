Donderdag stille tocht voor Savannah

In Bunschoten is donderdagavond een stille tocht voor Savannah, het 14-jarige meisje dat om het leven is gebracht. Vanavond wordt er in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.

De school van Savannah heeft een online condoleanceregister geopend. Vanochtend kwamen alle leerlingen samen in de aula van de school. Er werd een minuut stilte gehouden en er werd een filmpje getoond met foto's van Savannah, gemaakt door iemand uit haar klas.

Het schoolplein is opengesteld om bloemen en knuffels neer te leggen. De school probeert verder het reguliere rooster aan te houden.