Amerikanen beraden zich op positie in VN-Mensenrechtenraad

De Verenigde Staten beraden zich op hun positie in de VN-Mensenrechtenraad. Het orgaan van de Verenigde Naties is "chronisch anti-Israëlisch" en dat moet veranderen, heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Haley gezegd. Als dat niet gebeurt, stappen de Amerikanen volgens haar mogelijk uit de raad.

"We kijken zorgvuldig naar de raad en hoe we daarin nog een rol kunnen spelen", zei Haley tijdens een toespraak voor de VN-Mensenrechtenraad. "We zien sommige duidelijke punten voor verbetering."

De VS wil ook dat de raad lidstaat Venezuela aanspreekt op mensenrechtenschendingen. President Maduro moet zijn zetel opgeven tot hij in zijn land op dat gebied orde op zaken heeft gesteld, zei ambassadeur Haley.