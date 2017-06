'Leidse' T.rex Trix tot 2019 het land uit

Het skelet van T.rex Trix dat nu in Naturalis in Leiden staat, gaat op wereldtournee. Gisteravond is door duizenden mensen feestelijk afscheid genomen van de Tyrannosaurus rex.

Er stond de hele avond een lange rij bij de ingang van het museum, schrijft Omroep West. Mensen die Trix nog een keer wilden zien, mochten gratis naar binnen.

Trix keert begin 2019 terug als Naturalis is verbouwd. In de tussentijd gaat ze op reis. "Ze gaat eerst naar Salzburg, de Alpen in, dan gaat ze naar Barcelona, dan naar Parijs en dan naar China", zegt Edwin van Huis, directeur van Naturalis.

Montana

Trix was sinds vorig jaar september te zien in Leiden. Naturalis was het tweede museum buiten de Verenigde Staten dat een T.rex heeft. Ook het Museum Für Naturkunde in Berlijn heeft sinds vorig jaar een skelet, genaamd Tristan.

Naturalis vond de botten van Trix in 2013 in Montana. Wetenschappers groeven een hele heuvel af om het skelet te bergen. Bijna 80 procent van het botvolume van de T.rex werd opgegraven. Trix is daarmee een van de meest complete skeletten van een T.rex ooit gevonden.

Een groot deel van Naturalis is gesloten. In het entreegebouw, het Pesthuis, kunnen bezoekers de komende tijd naar 'Op Expeditie met Naturalis'.