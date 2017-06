Formatie: doorstart met GroenLinks stapje dichterbij

De formatie lijkt weer in beweging te komen. Vanochtend heeft informateur Tjeenk Willink achtereenvolgens gesproken met GroenLinks-leider Klaver en ChristenUnie-leider Segers over hun beschikbaarheid om te onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Het ziet ernaar uit dat Tjeenk Willink eerst met VVD, CDA, D66 en GroenLinks om de tafel wil en de ChristenUnie achter de hand houdt als volgende mogelijkheid.

Afgelopen Pinksterweekend was er onder leiding van informateur Tjeenk Willink achter de schermen een gesprek tussen VVD, CDA en D66, zeggen bronnen tegen NOS. GroenLinks en ChristenUnie zaten niet aan tafel, maar hebben wel telefonisch contact gehad met de andere partijen waar de informateur zich op richt.

Wisselende contacten

Klaver grapte na afloop van zijn bezoek aan Tjeenk Willink dat er "wisselende contacten' zijn geweest. Hij zei dat hij nog niet kan zeggen of hij opnieuw bij het 'motorblok' aanschuift. "Dat zal moeten blijken." Hij zei dat hij altijd bereid is om te praten.

ChristenUnie-leider Segers, die na Klaver een uurtje bij de informateur was, zei dat Tjeenk Willink nog wat verduidelijking wilde over de positie van de ChristenUnie. Hij liet blijken dat zijn partij beschikbaar is, als verkenningen naar andere partijencombinaties mislukken.

"Het is niet per definitie over en uit. Het ligt allemaal open", zei Segers, mits de ChristenUnie niet door een partij aan tafel "ongewenst" wordt verklaard.

Klaver zei nog dat de informateur "uitstekend bezig" is met zijn credo 'formeren is faseren'.

Achter de schermen

Tjeenk Willink is vorige week als opvolger van informateur Schippers aan het werk gegaan. Hij had eerst afzonderlijke gesprekken met de partijleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Vrijdag had hij een gezamenlijk gesprek met VVD en CDA.

Over het informele gesprek van VVD, CDA en D66 van afgelopen weekend zegt politiek verslaggever Joost Vullings dat er wel wat schade te repareren was, sinds Pechtold (D66) de optie met de ChristenUnie praktisch onmogelijk heeft gemaakt. "Sindsdien is er veel chagrijn bij VVD en CDA en moest er wat gemasseerd worden."