Oud-minister Hillen verzweeg details corruptiezaak

CDA-politicus Hans Hillen heeft als minister van Defensie de Tweede Kamer niet alles verteld over een grote corruptiezaak rond de aankoop van defensieauto's. "Als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden, dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen", zegt hij tegen NRC.

Hoofdverdachte in de zaak is Jacques H., die jarenlang over het wagenpark van Defensie ging. Hij wordt onder meer verdacht van het aannemen van steekpenningen van dealers. Na jaren onderzoek komt de zaak volgende week voor het eerst voor de rechter.

Intern oplossen

Hillen werd in 2014 opgeroepen als getuige, omdat hij minister was toen de corruptiezaak bekend werd. Tegen de rijksrecherche zei hij dat hij de zaak het liefst intern had willen oplossen.

Defensie had wel aangifte gedaan tegen H., maar dat was volgens Hillen niet "vanwege het feit", maar "omdat het departement altijd tegen de Tweede Kamer moet kunnen zeggen: wij hebben alles gedaan." Het ministerie beschikte volgens hem over een intern correctiemechanisme dat "heel bevredigend" werkte.

Kwetsbaar

Tegen de Tweede Kamer hield Hillen zich destijds op de vlakte over de corruptiezaak. Dat was volgens hem niet om de zaak toe te dekken, maar om de verdachte te beschermen. Die kreeg onevenredig veel aandacht en was daardoor in een kwetsbare positie terechtgekomen, zegt Hillen.

Na het uitkomen van de zaak plaatste Defensie H. over naar een functie met minder verleidingen, zoals NRC het omschrijft. Het Openbaar Ministerie besloot uiteindelijk om hem en enkele andere ambtenaren te vervolgen.