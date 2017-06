Drukke ochtendspits door regen

De ochtendspits is vanmorgen drukker dan normaal. Om 08.00 uur stond er ruim 600 kilometer file, twee keer zoveel als normaal.

De drukte is een gevolg van de buien die over het land trekken, maar er is ook een aantal ongelukken gebeurd.

Op de A15 bij Papendrecht staat een file van meer 18 kilometer. Er is een vrachtwagen gekanteld op het viaduct over de A15 en de lading, schroot van wasmachines, is net naast de snelweg terechtgekomen. De rechterrijstrook in de richting Rotterdam is afgesloten.

Vanmiddag wordt slecht weer verwacht. Vanaf ongeveer 12.00 uur trekt een front met zware windstoten en onweer vanuit Zeeland over het land. Voor de kustprovincies en Brabant en Limburg heeft het KNMI een waarschuwing afgegeven. De ANWB verwacht dat de avondspits wat drukker wordt dan normaal.