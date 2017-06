België wil versoepeling van klimaatafspraken

België wil nieuwe klimaatafspraken met de EU-lidstaten maken. Het land moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent hebben teruggebracht, maar minister Marie-Christine Marghem van de centrum-rechtse Waalse combinatie MR vindt die afspraak met haar Europese collega's volgens Belgische media te streng.

De minister zegt dat een versoepeling voor België redelijk is, omdat er veel internationaal vrachtverkeer door het land rijdt.

Als België toestemming voor een lager percentage krijgt, moeten andere Europese landen dat compenseren. Zij moeten de uitstoot van broeikasgassen dan nog verder terugdringen dan nu is afgesproken.

Opmerkelijk

De wens van minister Marghem is opmerkelijk; zij reageerde fel op president Trump nadat die had bekendgemaakt dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs zou stappen.