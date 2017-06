Paarden, koeien en schapen bezoeken Tweede Kamer

In de brandbrief aan de Tweede Kamer zegt voorzitter Geert Boink van de SZH 350.000 euro nodig te hebben voor het behoud van de rassen. Dat is ruim vier keer zoveel als de 80.000 euro die de stichting nu jaarlijks krijgt. De stichting gebruikt het geld onder meer voor het ondersteunen van boeren en projecten die het behoud van zeldzame rassen stimuleren.

Cruciaal

Het behoud van bijzondere rassen is volgens de briefschrijvers cruciaal voor onze voedselzekerheid. Die kan in gevaar komen als er in geval van dierziekten of genetische problemen maar één dominant ras is. Er is dan geen ander ras meer om op terug te vallen.

Door het in leven houden van de verschillende rassen kunnen zij zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden, zoals het klimaat. Met het invriezen van de genetische bronnen, zoals het Centrum voor Genetische Bronnen nu al doet, blijven de soorten misschien wel behouden, maar passen zij zich niet aan.

In een onlangs verschenen rapport van de EU wordt Nederland naast Roemenië en Tsjechië genoemd als een van de drie landen waar niets wordt gedaan aan bescherming van de biodiversiteit van planten en dieren. Het geld dat hierbij kan helpen ligt klaar in Brussel, maar Nederland maakt daar nog geen gebruik van.

Eenmalige bijdrage

Vorig jaar concludeerde onderzoeksbureau Bureau Bartels dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen een belangrijke rol speelt bij het behoud van de zeldzame rassen, en dat er meer geld voor de stichting moeten worden vrijgemaakt.

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam onderschreef de conclusies uit dit rapport in een brief aan de Tweede Kamer. Maar verder dan een eenmalige bijdrage van 40.000 euro is het toen niet gekomen.