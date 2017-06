'Bosz heeft het heel moeilijk gehad met stammenstrijd bij Ajax'

"Ik merk dat er ongelooflijk veel motivatie is. Als je bijvoorbeeld Robben hoort praten, die is er helemaal klaar voor om zijn tanden te zetten in die vier belangrijke kwalificatiewedstrijden", aldus Grueter.

Slecht voorteken?

De wedstrijd tegen Luxemburg wordt vrijdag gespeeld in de Kuip, het stadion dat ook afgelopen zondag het decor was van de wedstrijd tegen Ivoorkust. Wijffels: "Het is wel opvallend dat er rond de wedstrijden in De Kuip een andere sfeer hangt bij de spelers."



"In 2000 hebben ze daar voor het laatst verloren, 22 wedstrijden geleden", vult Bogtstra aan.

Voetbaljournalist Wijffels hoopt niet dat die goede reeks in De Kuip een slecht voorteken is. "Want de twee belangrijkste wedstrijden die nog komen, worden gespeeld in de Arena. Als ik eerlijk ben zie ik ze het WK niet meer halen. Ik vrees dat het net te moeilijk wordt."

Grueter: "Ze mogen geen misstap meer maken. In hoeverre kun je dat verwachten van een elftal dat bewezen heeft de ene na de andere misstap te maken? Ze hebben niet veel reden om te veronderstellen dat we wel een goed resultaat halen tegen Frankrijk. Die wedstrijd zou je dan in het meest gunstige geval mogen verliezen. Maar dan moet je ook nog winnen van Wit-Rusland, Zweden en Bulgarije..."