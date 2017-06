Alle verdachten aanslag Londen vrijgelaten

De Britse politie heeft alle tien verdachten die nog vastzaten wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Londen vrijgelaten. Eerder werden al twee anderen vrijgelaten. Alle verdachten worden niet verder vervolgd.

Na de aanslag op London Bridge en het nabijgelegen uitgaansgebied Borough Market heeft de politie invallen gedaan in de wijken Newham en Barking, waar twee van de drie aanslagplegers woonden. Hierbij werden zeven vrouwen en vijf mannen gearresteerd.

In een verklaring zei de politie dat nog niet alle zeven omgekomen slachtoffers zijn geïdentificeerd. Samen met specialisten en de families van mogelijke slachtoffers wordt hier nog aan gewerkt. Van de tientallen gewonden liggen er nog achttien in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Molotovcocktails

Sky News meldt dat er in het busje van de aanslagplegers meerdere flessen zijn gevonden met daarin een heldere vloeistof en een lap stof. De politie onderzoekt nog wat er in de flessen zit, maar gaat ervan uit dat het gaat om molotovcocktails.