Zeven vragen over de recente aanslagen in Groot-Brittannië

Maar radicalisering is een complex probleem. Regeringen beweren graag dat radicalisering puur het resultaat is van extremistische ideologie. Maar we weten dat het niet zo simpel is, er zijn veel meer factoren die een rol spelen: marginalisatie, discriminatie, de levensloop van het individu, sociale contacten, vrienden en familie. Maar ook: de situatie in het Midden-Oosten. Het is een combinatie van uiteenlopende oorzaken.

En België dan? Dat is een veel kleiner land, maar met relatief veel aanslagen.

België is een uitzondering. Proportioneel worden daar heel veel aanslagen gepleegd, terwijl er niet zo veel mensen wonen. Een van de belangrijkste problemen is het gebrek aan integratie. Je ziet dat de moslimgemeenschap niet goed is geïntegreerd in de maatschappij. Er zijn EU-landen die net zo'n grote moslimpopulatie hebben als België, maar die veel minder problemen hebben.

Ik denk dat het komt doordat de moslimgemeenschap in die landen veel beter is geïntegreerd en veel minder geïsoleerd en gemarginaliseerd is. Daardoor is het niveau van radicalisering en extremisme in die landen lager.

Is de integratie in Nederland ook beter geregeld dan?

Vergeleken met andere landen in de EU wordt Nederland gezien als een van de landen waar integratie, en de omgang met minderheden, redelijk lukt.

Is Londen ook gewoon een aansprekender doelwit voor terroristen?

Het is al een tijd een belangrijk doelwit: het is een van de grootste steden ter wereld, staat altijd in de belangstelling van de media en er is heel veel toerisme. Maar ik denk dat alle grote steden in Europa een potentieel doelwit zijn. Een aantal steden springen daar nog bovenuit: Parijs, Londen en Brussel. Maar goed, kijk naar Manchester: er zullen ook andere steden getroffen worden door een aanslag.

Waar komt de stijging in het aantal aanslagen de laatste tijd in West-Europa vandaan?

Als we kijken naar de laatste zes maanden is de situatie in Syrië en Irak erg veranderd, ik denk dat dat een belangrijke reden is. Islamitische Staat wordt teruggedrongen, verliest terrein. Eerder zei de terreurorganisatie tegen Europeanen: kom hierheen, kom meevechten. Nu zeggen ze: nee, blijf in Europa en pleeg daar aanslagen. Toen dachten we: dit betekent dat het risico op aanslagen hier enorm toeneemt.