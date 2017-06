Zo kreeg Tioté toch een belangrijke rol in de landstitel. "Vier wedstrijden voor het einde speelden we thuis tegen sc Heerenveen. We wisten dat we geen punt mochten verspelen. Het werd een hele moeizame wedstrijd, die uiteindelijk werd opengebroken door Tioté. Dat was een heel belangrijke goal in de titelstrijd."

Het seizoen erop deed Tioté nog twee wedstrijden mee bij Twente, daarna verkaste hij naar Newcastle United. "Dat was misschien ook wel beter, voor beide partijen."

Geen hartproblemen bekend

Hartproblemen zouden hebben gezorgd voor het plotselinge overlijden van de Ivoriaan op een trainingsveld in China. Dat roept de vraag op of hij tijdens zijn periode in Enschede ook al problemen had. "Die vraag kwam natuurlijk ook bij mij op vandaag. Het antwoord is: nul komma nul. Tioté was een beresterke, stille strijder op ons middenveld."