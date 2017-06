Tranen, stilte en bloemen tijdens bijeenkomst voor Romy

"Ze was altijd stipt op tijd thuis, alleen dit keer niet." De burgemeester van Hoevelaken Gerard Renkema heeft vanavond een toespraak gehouden tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor de 14-jarige Romy, van wie het lichaam vrijdag werd gevonden.

Het is een indrukwekkend en verdrietig beeld: terwijl de burgemeester zijn toespraak houdt, staat tegenover hem een groep meisjes te huilen. Ze proberen elkaar te troosten en omhelzen elkaar.

De bijeenkomst is georganiseerd voor mensen die hun medeleven aan de nabestaanden van Romy willen laten zien. Tientallen mensen zijn gekomen. Romy's familie is er niet bij. Zij bedankten via de burgemeester de gemeente voor hun steun. "De familie is thuis en wil deze moeilijke tijd in eigen omgeving in rust verwerken", zei Renkema.