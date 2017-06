Bob Dylan levert net op tijd speech, kan nu geld Nobelprijs innen

De jury van de Nobelprijs in Zweden heeft net op tijd de toespraak ontvangen, die zanger en dichter Bob Dylan (76) moest houden om het bedrag overgemaakt te krijgen dat hoort bij de Nobelprijs voor Literatuur.

Dylan heeft zijn speech opgenomen en in een audiobestand naar de Zweedse Academie gestuurd. Nu heeft hij aan de voorwaarden voldaan om het prijzengeld te innen, omgerekend 820.000 euro.

In zijn 'Nobel Lecture', begeleid door pianomuziek, vertelt Dylan over de muziek en boeken die hem hebben beïnvloed. Zo noemt hij zanger Buddy Holly "zijn oudere broer" en drukt hij zijn bewondering uit voor de roman Moby Dick van Herman Melville en de Odyssee van Homerus.

'Dylan-avontuur'

De Nobelprijs voor Literatuur wordt jaarlijks toegekend door de Zweedse Academie. Die koos vorig jaar voor Dylan, voor zijn poëtische vernieuwingen in de rijke Amerikaanse muziekgeschiedenis.

Een medewerker van de Zweedse Academie omschrijft de speech als "buitengewoon" en "eloquent". Volgens haar is met het inleveren van de toespraak een "einde gekomen aan het Dylan-avontuur".

Ze doelt daarmee waarschijnlijk op de uitreiking van de prijs aan Dylan, die nogal wat voeten in de aarde had. Zo kwam hij pas bijna twee weken na de bekendmaking met een reactie. Vervolgens stuurde Dylan zangeres Patti Smith naar de ceremonie in december in Stockholm. Zij zong daar, met enige hapering, zijn nummer A Hard Rain's A-Gonna Fall.