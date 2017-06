Negen doden bij vuurgevecht tussen politie en bende Zuid-Afrika

Bij een vuurgevecht tussen de politie en bankrovers in de Zuid-Afrikaanse stad Durban zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Onder hen is een agent.

Volgens lokale media waren criminelen van plan om een geldautomaat te kraken. Toen de politie daar lucht van kreeg en poolshoogte kwam nemen, sloegen de daders op de vlucht. Een agent werd tijdens de vlucht om het leven gebracht.

Explosieven

Agenten kwamen de daders op het spoor in de struiken, maar de confrontatie liep uit op een schietpartij. Drie daders werden daar doodgeschoten. Vijf anderen wisten te ontsnappen, maar werden even later alsnog door de politie gevonden. Ook toen werd over en weer geschoten. De vijf bankrovers werden gedood.

De politie heeft na de actie onder meer zes wapens, vijf pakketten met explosieven en twee auto's in beslag genomen.