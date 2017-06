Vier in de rij, boodschappen gratis? Niet in deze overvolle Jumbo

Wie gisteren nog snel even een flesje knoflooksaus voor bij de barbecue wilde halen in de supermarkt in Groningen, had flinke pech. Er was namelijk maar één supermarkt open in de hele stad: Jumbo Euroborg. Daar stonden de hele dag tientallen mensen in de rij voor de kassa's.

"Normaal hebben we inderdaad de regel 'vier mensen in de rij? Boodschappen gratis', maar die gold gisteren even niet", zegt afdelingsmanager van Jumbo Euroborg Roelof Velthuis tegen de NOS. "Die regel geldt namelijk alleen als er nog kassa's beschikbaar zijn en gisteren was het zo druk dat álle caissières bij álle kassa's zich in het zweet aan het werken waren."

De Groningen Internet Courant maakte gistermiddag een Facebook livevideo van de drukte in de supermarkt: