Wereldtitel Ma na zinderende finale, Ding eindelijk de beste in dubbelspel

Bij de vrouwen bevestigde Ding Ning haar suprematie in het moderne tafeltennis. Zondag won de 26-jarige Chinese voor de derde keer goud won in het enkelspel. Maandag voegde ze daar voor het eerst de wereldtitel in het dubbelspel aan toe.

In de finale in Düsseldorf wonnen Ding Ning en Liu Shiwen met 9-11,11-8,11-13,11-8,11-6, 6-11,11-9 van Chen Meng en Zhu Yuling.

Vijf keer scheepsrecht voor Ding

Tafeltennisvedette Ding stond voor de vijfde keer op rij in de WK-finale van het dubbelspel, maar verloor alle voorgaande edities.

In 2009 en 2011 werd ze tweede met Guo Yan, in 2013 met Liu Shiwen en in 2015 met Li Xiaoxia.

Na die vier zilveren plakken was er nu dan eindelijk goud in het dubbelspel voor olympisch kampioene Ding, die zondag ook al de wereldtitel pakte in het enkelspel. Ook in die finale klopte ze Zhu Yuling.