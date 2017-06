​Zaak tegen 'American Dad' Bill Cosby begint: hier draait het om

Op de bewuste avond in januari 2004 was Constand naar eigen zeggen naar het huis van Cosby gegaan. De 44-jarige oud-basketbalspeelster zei in Cosby een mentor te zien en dacht erover een tv-carrière te beginnen.

In het verleden zou de oudere acteur al een paar pogingen hebben gedaan om seksueel contact met haar te hebben, verklaarde ze eerder. Die avond bij hem thuis zegt Constand drie pillen te hebben gehad "om het ijs te breken" en een glas wijn.

'Hij zat in mijn broek'

Hierna zou ze zich duizelig hebben gevoeld. "Ik was me ervan bewust dat zijn handen in mijn broek zaten en zijn vingers in mijn vagina", zei Constand in een getuigenverklaring. Ze zei ook dat zijn penis zichtbaar was en dat Cosby haar hand daarop legde. "Hij ging mijn broek vanachter binnen, ik kon mijn lichaam niet bewegen."

Uiteindelijk zegt ze bewusteloos te zijn geraakt. Vervolgens zou ze om 04.00 uur in de morgen alleen in Cosby's bed wakker zijn geworden. Haar beha was afgedaan en zat om haar nek, stelt Constand.

Ze wilde weggaan en zag Cosby naar eigen zeggen beneden aan de trap staan. "Ik deed mijn jas aan en hij hield de deur voor me open." Kort daarna nam Constand ontslag bij de Temple University en ging ze terug naar haar ouders, die in Toronto wonen.