Politie bekogeld met stenen in Helmond

De politie is in Helmond bekogeld met stenen en glas. Een agent werd in zijn bovenarm gebeten. Volgens Omroep Brabant zijn drie jongeren opgepakt.

Het liep gisteravond uit de hand toen de politie een scooterrijder wilde aanhouden voor overlast in de buurt. Volgens de politie werd de verdachte geholpen door toegesnelde vrienden. Later ging ook een grote groep buurtbewoners zich ermee bemoeien.

Agenten sloegen van zich af en na de aanhoudingen keerde de rust weer terug.

Mobieltje

Het geweld werd door veel mensen met hun mobieltje vastgelegd en de beelden werden op internet gezet. De politie is daar blij mee omdat de beelden mogelijk van pas komen in het onderzoek. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.