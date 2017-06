Explosief gevonden bij pinautomaat Berkel-Enschot

Bij een geldautomaat in Berkel-Enschot, in de buurt van Tilburg, is een explosief aangetroffen. Het zat aan de gevel van winkelcentrum Eikenbosch.

Een pakketje met draden stak uit de sleuf waar normaal geld uitkomt. Het gaat om een automaat van de Rabobank.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief met een robot weg laten halen. Op een veilige plek is het later tot ontploffing gebracht.

Belangstellenden werden op grote afstand gehouden. Volgens Omroep Brabant stonden er redelijk wat mensen te kijken. De omgeving van winkelcentrum Eikenbosch was lange tijd afgezet.