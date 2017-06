Bunschoten staat stil bij de dood van Savannah

In de gereformeerde Zuiderkerk in Bunschoten-Spakenburg is vandaag op Tweede Pinksterdag stilgestaan bij de dood van het 14-jarige meisje Savannah. Donderdag was ze door haar familie opgegeven als vermist, gisteren werd haar lichaam gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Bunschoten. Later kunnen mensen ook samenkomen in de school van het meisje.

In de preek uitte de voorganger zijn onbegrip. "Ik heb het antwoord ook niet. Ik sta hier ook maar wat te worstelen met woorden", zei hij. "Maar alleen met Hem kunnen we hier doorheen komen. Met de kracht van de Heilige Geest."

Gemeenschapszin

"We kunnen de boodschap van Pinksteren gebruiken deze dag. Als er ergens troost nodig is, dan is dat hier", zei de voorganger, voorafgaand aan de dienst, in het NOS Radio 1 Journaal.