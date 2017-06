Het dertienjarige wonderkind Tomokazu Harimoto is er bij de WK tafeltennis in Düsseldorf niet in geslaagd zijn unieke zegetocht uit te breiden en de laatste vier te bereiken.

De zeer jonge Japanner moest in de kwartfinales buigen voor de Chinees Xu Xin. De nummer drie van de wereldranglijst zegevierde met 4-1.

Wereldkampioen

Harimoto, de wereldkampioen bij de junioren, had op weg naar de laatste acht onder anderen de nummer zes van de wereld, landgenoot Jun Mizutani, uitgeschakeld.