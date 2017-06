Opeens zat een jonge Jack van Gelder op de bank bij Oranje

Van Gelder liep ook met de selectie de kleedkamer in. "Dat heb ik laatst ook gezien in een fragment, maar dat wist ik eerlijk gezegd niet meer. Maar dat het niemand van de FIFA is opgevallen dat er iemand staat in een oranje jas met een microfoon en een headset. Of nou... ik denk geen headset. Ik had een soort mobilofoon, misschien dachten ze dat ik van de beveiliging was."

Minuten later begonuiteindelijk de finale, de afloop is bekend. Nederland verliest. Eén ding zit Van Gelder niet lekker: "Ik baal er nog steeds van dat Happel Suurbier inbracht voor Jansen. Ik was er echt klaar voor..."