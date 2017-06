Nieuwe arrestaties na aanslag, gebied Londen Bridge deels vrijgegeven

Deze ochtend komt het Britse veiligheidskabinet opnieuw bijeen onder leiding van premier May. Gisteren zei May in een toespraak dat islamitisch extremisme harder moet worden aangepakt, niet alleen in het buitenland maar ook in Groot-Brittannië.

Vandaag worden de campagnes voor de parlementsverkiezingen van donderdag hervat. Gisteren schortten alle grote partijen hun campagne op; alleen UKIP deed dat niet omdat dat volgens de partij precies is wat de terroristen willen.

Kritiek bezuinigingen politie

Labour-leider Corbyn uitte kritiek op May en haar Conservatieve Partij. Hij wees erop dat er flink bezuinigd is op de politie; de Conservatieven zouden de mensen "voor een habbekrats" willen beschermen. Een kabinetslid, minister van Cultuur Bradley, zei ter verdediging dat alle partijen er destijds van overtuigd waren dat bezuinigingen nodig waren.

Corbyn wil ook dat May de resultaten publiceert van een onderzoek naar de financiering van extremistische groeperingen vanuit het buitenland. May weigert dat tot nu toe. Het onderzoek, dat in opdracht van toenmalig premier Cameron werd ingesteld, zou zich vooral richten op Saudi-Arabië. Vorig jaar kregen de Conservatieven flinke kritiek vanwege een grote wapendeal met de Saudiërs.

Canadese vrouw

Bij de aanslag zaterdagavond kwamen zeven mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. 21 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britse autoriteiten hebben de identiteit van één dodelijk slachtoffer bekendgemaakt: een Canadese vrouw. Haar familie zegt in een verklaring dat ze in haar hart ruimte had voor iedereen en ervan overtuigd was dat elk mens gewaardeerd en gerespecteerd moet worden. Ze werkte in de daklozenopvang voordat ze met haar verloofde naar Europa trok.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat er ook een Fransman is omgekomen, een tweede wordt vermist.

De identiteit van de drie aanslagplegers, die werden doodgeschoten door de politie, is bekend bij de autoriteiten maar ze willen die nog niet vrijgeven vanwege het lopende onderzoek. De islamitische terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.