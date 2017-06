Onrustige alt-rightdemonstratie in Portland

Een pro-Trumpdemonstratie in de Amerikaanse stad Portland is onrustig verlopen. Op de zogenaamde Trump Free Speech Rally kwamen enkele honderden supporters van de Amerikaanse president af, maar ook veel tegenstanders. In totaal waren er duizenden mensen op de been in Portland.

De politie was massaal aanwezig om de twee groepen uit elkaar te houden, terwijl leuzen over en weer klonken. Er zijn zeker veertien mensen gearresteerd. Ook zijn er wapens in beslag genomen.

De betoging was georganiseerd door een lokale rechts-radicale alt-rightbeweging. "Het is prima om conservatief te zijn in Portland", zei Joey Gibson, de leider van de demonstratie. Vorige week had burgemeester Wheeler van Portland hem nog gevraagd om van de betoging af te zien, maar Gibson gaf daar geen gehoor aan.

Gespannen

De sfeer in Portland is sinds twee weken gespannen nadat bij een steekpartij twee mannen waren gedood die een donker meisje en een moslima te hulp waren geschoten. De meisjes werden in een tram belaagd door een man die racistische en religieuze beledigingen tegen ze schreeuwde. De man, de 35-jarige veroordeelde crimineel Jeremy Joseph Christian, werd opgepakt. Vorige week riep hij bij zijn voorgeleiding eveneens racistische leuzen.

Christian was in april ook aanwezig bij een soortgelijke bijeenkomst van de alt-rightbeweging. Maar in een video op Facebook noemde Gibson Christian "gestoord" en "geen goede man".

President Trump heeft het incident in Portland vorige week veroordeeld. Verschillende journalisten hadden hem daartoe opgeroepen.