Poetin op Amerikaanse tv: 'Ik heb niets belastends over Trump'

De Russische president Poetin heeft in een interview op de Amerikaanse zender NBC stellig ontkend dat hij compromitterend of belastend materiaal in handen heeft van president Trump.

In januari lekten geheime documenten uit waarin stond dat de Russen belastende informatie over Trump zouden hebben. Daarin werd een scene beschreven over Trumps bezoek aan Moskou, toen hij in een hotel een prostituee over zich heen zou hebben laten plassen. Poetin zei eerder al dat hij dit geen geloofwaardig scenario vond.

In het interview met NBC ontkende hij dat hij warme banden had met Trump, toen die als zakenman Rusland bezocht. Poetin wees erop dat directieleden van ongeveer zo'n 100 Amerikaanse bedrijven op dat moment in Rusland waren. "Denk je echt dat we belastend materiaal hebben over hen allemaal, of zoiets? Ben je wel helemaal lekker?", zei hij tegen de journaliste Megyn Kelly.

Geen direct bewijs

De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden vorig jaar dat Rusland via hacks Trump in het zadel wilde helpen. "Ik heb geen enkel direct bewijs gezien van Russische bemoeienis bij de verkiezingscampagne", zei Poetin hierover.

Volgens Poetin kwam het de Amerikaanse geheime diensten goed uit om Rusland te beschuldigen van inmenging. Toen Kelly bleef aanhouden, reageerde hij door te zeggen dat hackers van overal ter wereld kunnen opereren, ook vanuit de Verenigde Staten. Ook insinueerde hij dat de Amerikanen alle verhalen uit hun duim hebben gezogen. "Jullie zijn zo creatief hier. Goed bezig. Jullie leven moet wel heel saai zijn."