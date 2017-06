In Druten in Gelderland zijn gisteravond tientallen mensen met elkaar op de vuist gegaan. Er zijn meerdere mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Ook is een auto in brand gestoken en zijn meerdere auto's zwaar beschadigd.

De politie weet nog niet wat de aanleiding voor de vechtpartij was en roept getuigen op zich te melden.

Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt.