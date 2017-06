Het is Girona FC eindelijk gelukt om te promoveren naar de Primera División. De Catalaanse club, opgericht in 1930, speelt volgend seizoen voor het eerst in zijn bestaan op het hoogste niveau in Spanje.

Een 0-0 gelijkspel tegen Real Zaragoza was voldoende voor Girona om de tweede plaats in de Segunda División veilig te stellen. In 2013, 2015 en 2016 liep de club promotie steeds net mis, door in de play-offs te verliezen.

Levante was als kampioen al zeker van een rentree in de Primera División.