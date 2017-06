Veel emoties bij benefietconcert Manchester

Ariana Grande zong gehuld in een sweater met daarop OneLoveManchester haar hit Be Allright en zong daarna samen met de Black Eyed Peas het toepasselijke nummer Where is the love. Ook zong ze een nummer met een kinderkoor. Veel kinderen hadden tranen in hun ogen.

Met Miley Cyrus zong Grande het nummer Don't dream its over. Ze bedankte het publiek voor hun komst en voor de liefde een eenheid die werden uitgedragen. "Die eenheid die ik hier vanavond zie is het medicijn dat de aarde nu nodig heeft."

Liefde, liefde

Ook Katy Perry en Justin Bieber spraken over liefde en eenheid. "Liefde overwint alles, daarmee kun je het kwaad bestrijden", zei Bieber. Daarna liet hij iedereen keihard liefde, liefde, liefde schreeuwen. Coldplay bracht het nummer Don't look back in anger, dat na de aanslag veel op straat werd gezongen.

Het concert vond plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. Alle 50.000 bezoekers werden uitvoerig gefouilleerd bij de ingang. Het concert wordt live uitgezonden in 38 landen.