Pinkpop blijft feestelijk in klimaat van terreur

Ceep calm and carry on, het motto dat de Britse regering het volk vlak voor de Tweede Wereldoorlog wilde voorhouden, zou ook de houding van Pinkpopbaas Jan Smeets kunnen zijn. "Ik roep altijd: dit is Europa, we leven in pais en vree. Dan denk je na Londen: hoe is het mogelijk?"

Ze hebben op het hoogste niveau contact gehad over Rock am Ring. "We hebben de beveiliging opgeschaald", zegt Smeets. "We waren in contact met Rock am Ring. Met de mensen die daarover gingen hebben we besloten om gewoon verder te gaan, want een ├ęchte dreiging is er in Duitsland niet geweest."

Voor Smeets is het na dik veertig jaar niet meer dan gemiddeld tumult. "Ik vond de regen bij Justin Bieber veel erger. Zo teleurstellend voor de mensen die alles gedaan hebben om die zanger te zien. Ach, ja, dat zijn gewone problemen. Luxeproblemen eigenlijk."