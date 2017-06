Van der Poel wint rittenkoers Boucles de la Mayenne

Van der Poel liet een mooie opgaande lijn zien in Frankrijk. Bij de proloog op donderdag werd hij derde, een dag later in de eerste etappe tweede en zaterdag won hij de tweede rit, door in de sprint Christophe Riblon te kloppen.

Vandaag kopieerde Van der Poel in de rit naar Laval dat recept. Na 180 kilometer fietsen was de Nederlander in de sprint van een groep van zestien man net iets sneller dan de Fransen Marc Sarreau, Yohann Gène en Lorrenzo Manzin.