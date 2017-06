'Er is zeker plek voor Hammer Series in de toekomst'

Verbeterpunten

Maar volgens veel sprekers verdient het evenement op een aantal punten nog wel enige verbetering. Te beginnen met de klimkoers die op de eerste dag werd verreden, meent Sinkeldam. "De neutralisatie ging veel te hard. Ik hoorde van een paar jongens dat er wattages gereden werden waarmee veel renners al gelost werden. Daardoor was er een select groepje dat steeds voorop reed."

"En zaterdag was er onduidelijkheid over het reglement van de sprintkoers. Wat zou er met de punten gebeuren van renners die afstapten? Ik ben zelf gevallen en mijn punten werden afgenomen. Dat is nu wel extra zuur, omdat we anders het klassement wellicht gewonnen hadden vandaag."

'Er moet nog gesleuteld worden'

Volgens Sinkeldam zou in geval van afstappen door een valpartij dispensatie verleend moeten worden. "Als een sprinter na zeven rondes heel veel punten voor zijn ploeg heeft gepakt, maar hij breekt in de achtste ronde zijn sleutelbeen, dan is het gek dat al zijn punten verdwijnen."

"Natuurlijk moet er nog wel aan gesleuteld worden", erkent ook Knaven. "Maar deze opzet komt van de ploegen zelf, wij zijn allemaal verantwoordelijk en we willen het uitbouwen. De ploegen komen nu met de renners die beschikbaar zijn en dat zijn niet automatisch de beste renners. De Dauphiné is net begonnen en de Giro net afgelopen, daar heb je mee te maken."