Djokovic blijft worstelen, maar komt weer boven

In de vorige ronde had Djokovic tegen Diego Schwartzman vijf sets nodig en ook tegen Ramos, die in 2016 kwartfinalist was in Parijs, moest hij aanvankelijk alle zeilen bijzetten. De eerste set duurde liefst 75 minuten en in de tiebreak gaf de Serviër nog een 4-0 voorsprong uit handen.

De winst van die eerste set gaf Djokovic echter vleugels. Ramos kwam er in het vervolg van de wedstrijd, op één break na, niet meer aan te pas.

Thiem volgende tegenstander

Djokovic stuit nu op Dominic Thiem. De Oostenrijker, die dit jaar in Rome met 6-1, 6-0 van de Serviër verloor, had geen kind aan Horacio Zeballos: 6-1, 6-3, 6-1.