Nederlandse Marokkanen protesteren: 'De wereld mag niet wegkijken'

Onder de demonstranten in Rotterdam is ook oud PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. Hij hield een toespraak bij de demonstratie. Volgens hem is het nu tijd om door te pakken. "De cirkel van zwijgend incasseren is doorbroken. Nu gaan wij door voor een rechtvaardige Rif, waar mensen goed kunnen leven. Voor vrijheid, gelijkheid en broederschap."

Invallen

Sinds de arrestatie van Zafzafi is de sfeer in Al Hoceima en het naastgelegen Imzouren grimmig. De demonstraties in het Rif verlopen tot nu toe vreedzaam, maar op social media wordt gesproken over intimidaties door ordetroepen en nachtelijke invallen en arrestaties bij mensen die hebben deelgenomen aan de demonstraties.

Inmiddels heeft de Marokkaanse koning de leiders van de politieke partijen bij zich geroepen om de situatie in de Rif te bespreken. Wat de uitkomst van dat gesprek was, is niet bekend.