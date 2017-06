Van der Weerden: verloren finale vat ons seizoen samen

Judge oordeelde dat zijn ploeg niet goed reageerde na de 2-2 van Van der Weerden. "We komen knap terug van een 2-0 achterstand. Dan is de vraag: druk je door of ga je controlerend spelen? We hebben jammer genoeg te veel van het tweede gedaan."

Bovendien bewees de Duitse tegenstander een terechte finalist te zijn. "Zij hebben het fantastisch gedaan. Het is een hele goede ploeg", prees Van der Weerden de winnaar. "Ze schakelen niet voor niets ook Kampong en Real Club de Polo uit."

Na het missen van de play-offs in de hoofdklasse was de EHL de laatste kans voor Oranje-Rood om het seizoen met een prijs af te sluiten. "Dit voelt na zo'n seizoen daarom wel even als een trap na", aldus Van der Weerden. "Het is taai."