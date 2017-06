21 gewonden Londen nog in levensgevaar

21 van de 48 gewonden van de aanslag in Londen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, zegt de Britse gezondheidsdienst. Acht mensen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

De geworden worden in vijf verschillende ziekenhuizen behandeld, schrijven Britse media. Premier May bezocht een aantal van hen vanmiddag.

Identiteit

De identiteit van de drie daders van de terroristische aanslag is inmiddels bij de autoriteiten bekend, meldt de BBC. Het is nog niet naar buiten gebracht om wie het gaat, maar de politie pakte vandaag al twaalf mensen op bij verschillende invallen.

De drie daders reden gisteren met een busje in op mensen op de London Bridge en staken in op mensen in een nabijgelegen uitgaansgebied.

Bij de aanslag van gisteravond kwamen zeven mensen om het leven. Onder de doden is een Canadees. De daders zijn door de politie doodgeschoten.

Minuut stilte

Dinsdag wordt in het Verenigd Koninkrijk om 11.00 uur lokale tijd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Op regeringsgebouwen wordt de vlag halfstok gehangen.