Covfefe-nummerplaten populair in VS na tikfout Trump op Twitter

Hoewel er nog altijd geen overeenstemming is over de betekenis van het neologisme dat president Trump woensdag introduceerde, is het woord covfefe nog steeds razend populair.

De waarschijnlijke tikfout is niet alleen onderwerp van grappen op social media; CNN meldt dat automobilisten in zeker de helft van de Amerikaanse staten nummerborden hebben aangevraagd met het woord erop.

In veel staten zijn de borden niet meer verkrijgbaar. In Nebraska was de plaat twee uur na Trumps bericht al niet meer te leverbaar. Varianten als c0vfefe en covf3f3 zijn vaak nog wel beschikbaar.

Woensdag plaatste de Amerikaanse president 's nachts een tweet waarin de tekst "Despite the constant negative press covfefe" te lezen was. Pas na uren werd het bericht verwijderd; in die tijd werd het duizenden keren geliket en gedeeld.

Kleine groep

Aangenomen wordt dat Trump niet covfefe, maar coverage wilde schrijven en dat de president zijn beklag wilde doen over de kritische berichtgeving in de media. Zijn woordvoerder Sean Spicer verschafte weinig duidelijkheid over de betekenis. Hij hield op een persconferentie de dag erna vol dat "een kleine groep mensen precies begrijpt wat de president bedoelde".

Het duurt een paar weken voor de platen worden geleverd. Het succes van de grap van de automobilisten hangt dus af van de vraag hoelang het woord nog populair blijft.