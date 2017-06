Dovizioso slaat bij GP Italië toe in MotoGP

De Grand Prix van Italië is voor de Italiaanse wegracers een groot feest geworden. Na de zege van van Andrea Migno in de Moto3 en Mattia Pasini in de Moto2 vocht Andrea Dovizioso zich in de MotoGP verrassend naar de zege. WK-leider Maverick Vinales eindigde als tweede, voor de Italiaan Danilo Petrucci.

Op het circuit van Mugello, waar coureurs en publiek op een mooie manier afscheid namen van de vorige week overleden oud-wereldkampioen Nicky Hayden, was de Italiaanse hoop gevestigd op Valentino Rossi.

De Italiaanse vedette, die twintig jaar geleden al voor het eerst won op Mugello, raakte in de aanloop geblesseerd door een ongeluk met een crossmotor. Dovizioso leek al kansloos, toen hij in de ochtenduren de warming-up aan zich voorbij moest laten gaan wegens ziekte.

Rossi goed weg

Rossi, tweede in de kwalificatie achter WK-leider Vinales, was het beste weg. Halverwege de race ontstond een kopgroep van vier. Rossi, Vinales, Dovizioso en Petrucci duelleerden om de koppositie. Lange tijd leek Vinales de beste papieren te hebben, maar in de slotfase sloeg Dovizioso zijn slag.

De Ducati-coureur zette de andere drie op achterstand en won zo zijn derde GP in de MotoGP in zijn loopbaan. Rossi deed verwoede pogingen op het podium te komen, maar finishte uiteindelijk als vierde.

Vinales vergrootte zijn voorsprong in het WK-klassement. De Spanjaard heeft na zes GP's 105 punten. Dovizioso schoof op naar plaats twee met 79 punten. Rossi staat derde met 75 punten.